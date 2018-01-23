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17:19 (мск), источник: Prokazan.ru

Задержанная супруга ректора КГМУ призналась во взятке‍

Супруга ректора Казанского государственного медицинского университета, глава бюро медико-социальной экспертизы по РТ 53-летняя Елена Румбешта признала вину в получении взятки, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Вместе с ней призналась и ее подчиненная — медицинский регистратор 52-летняя Елена Фуражкина.

— 19 и 22 января Фуражкина получила от жительницы Казани денежные средства в размере 80 тысяч рублей за незаконное оформление бессрочной инвалидности 3 группы для ее супруга. В дальнейшем 70 тысяч рублей Фуражкина передала Румбеште, а остальное оставила себе, — сообщили следователи.

По данному факту возбуждено дело по статье «Получение взятки».

Елену Румбешту отправили под домашний арест до 22 марта.

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