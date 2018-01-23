Задержанная супруга ректора КГМУ призналась во взятке‍

Вместе с ней призналась и ее подчиненная — медицинский регистратор 52-летняя Елена Фуражкина.

— 19 и 22 января Фуражкина получила от жительницы Казани денежные средства в размере 80 тысяч рублей за незаконное оформление бессрочной инвалидности 3 группы для ее супруга. В дальнейшем 70 тысяч рублей Фуражкина передала Румбеште, а остальное оставила себе, — сообщили следователи.