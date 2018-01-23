Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Людмила Петрановская: «Детям из приюта не нужны ваши подарки»
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
«Другая женщина, ребёнок»: Веденеева заговорила о причине развода
СМИ: 75-летняя Вовк показала жертвы ради молодости
Дима Билан устроил смелую фотосессию на отдыхе
Юлия Барановская опубликовала в Сети фото в бикини
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы со стороны США"
СМИ о судьбе сбежавшего в ЕС оппозиционера РФ
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Петербуржцы поплавали на лодке в подвале дома
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
19:00 (мск), источник: БЕЛТА

Бизнесмена Аверьянова задержали в Германии

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмена Юрия Аверьянова задержали в Германии. Эту информацию подтвердил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

Читайте также
Замдиректора брестского предприятия будут судить за откаты

«12 октября был подготовлен пакет документов на выдачу, направлен германской стороне. 18 января произошло задержание. 21 января лицо было взято под стражу на основании решения одного из районных судов города Берлина с целью выдачи», — сказал Дмитрий Брылев.

Аверьянов обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В октябре 2017 года председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Вера Брежнева устроила заводные танцы на американской парковке
Голливудские продюсеры назвали лучший фильм года
Опубликован список россиян, отстраненных от Олимпиады-2018
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
«Утечка мозгов» из России усилилась
В Совфеде заявили о недостаточности одного года службы в армии
Эксперты рассказали, что случится в конце нефтяной эры
Мединский обвинил «Смерть Сталина» в глумлении над историей
После клипа со стриптизом уволили главу оренбургского Минлесхоза
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь