Бизнесмена Аверьянова задержали в Германии
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмена Юрия Аверьянова задержали в Германии. Эту информацию подтвердил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмена Юрия Аверьянова задержали в Германии. Эту информацию подтвердил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.
«12 октября был подготовлен пакет документов на выдачу, направлен германской стороне. 18 января произошло задержание. 21 января лицо было взято под стражу на основании решения одного из районных судов города Берлина с целью выдачи», — сказал Дмитрий Брылев.
Аверьянов обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
В октябре 2017 года председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск.