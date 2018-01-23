Коммунальный мост парализовала авария из четырех авто

На Коммунальном мосту Красноярска — серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они же выложили снимки, на которых — сразу четыре разбитых машины.

<div id="vk_post_-54767216_1424782"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?151"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-54767216_1424782", -54767216, 1424782, 'P9VwchD6GzwtRcgzwuSaeHNUwQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это «Субару», «Тойота», УАЗ-«скорая помощь», а также «Мицубиси», — пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» — Красноярск дежурный сотрудник УГИБДД по краю. — ДТП случилось в половину восьмого вечера. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как все было, рассказывают свидетели:

— Двигаясь с правого берега, «Субару» зацепила УАЗ, ехавший в том же направлении. А затем врезалась в «Тойоту» и «Мицубиси», что двигались навстречу. Замес крутой — опять все перегородили.

Действительно, движение на Коммунальном мосту сейчас затруднено, подтверждают в ГИБДД. Дорожные инспекторы выясняют все обстоятельства и причины аварии.