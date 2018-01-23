Коммунальный мост парализовала авария из четырех авто
Одна из машин — «скорая».
Одна из машин — «скорая».
На Коммунальном мосту Красноярска — серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они же выложили снимки, на которых — сразу четыре разбитых машины.
— Это «Субару», «Тойота», УАЗ-«скорая помощь», а также «Мицубиси», — пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» — Красноярск дежурный сотрудник УГИБДД по краю. — ДТП случилось в половину восьмого вечера. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как все было, рассказывают свидетели:
— Двигаясь с правого берега, «Субару» зацепила УАЗ, ехавший в том же направлении. А затем врезалась в «Тойоту» и «Мицубиси», что двигались навстречу. Замес крутой — опять все перегородили.
Действительно, движение на Коммунальном мосту сейчас затруднено, подтверждают в ГИБДД. Дорожные инспекторы выясняют все обстоятельства и причины аварии.
К слову, сегодня это второе ЧП на мосту. Несколькими часами раньше с его перил сняли женщину. Она чуть было не упала в ледяную воду. Водители успели вызвать полицейских, и те отвезли ее в отделение.