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17:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммунальный мост парализовала авария из четырех авто

Одна из машин — «скорая».

На Коммунальном мосту Красноярска — серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они же выложили снимки, на которых — сразу четыре разбитых машины.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Это «Субару», «Тойота», УАЗ-«скорая помощь», а также «Мицубиси», — пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» — Красноярск дежурный сотрудник УГИБДД по краю. — ДТП случилось в половину восьмого вечера. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как все было, рассказывают свидетели:

— Двигаясь с правого берега, «Субару» зацепила УАЗ, ехавший в том же направлении. А затем врезалась в «Тойоту» и «Мицубиси», что двигались навстречу. Замес крутой — опять все перегородили.

Действительно, движение на Коммунальном мосту сейчас затруднено, подтверждают в ГИБДД. Дорожные инспекторы выясняют все обстоятельства и причины аварии.

К слову, сегодня это второе ЧП на мосту. Несколькими часами раньше с его перил сняли женщину. Она чуть было не упала в ледяную воду. Водители успели вызвать полицейских, и те отвезли ее в отделение.

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