Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Семейный снимок Полины Гагариной растрогал соцсети
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Дима Билан устроил смелую фотосессию на отдыхе
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Советник главы МВД Украины: в России начнутся серьезные проблемы
«Водит тарелкой»: СМИ о приемах штурмовиков РФ
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы со стороны США"
СМИ о судьбе сбежавшего в ЕС оппозиционера РФ
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Петербуржцы поплавали на лодке в подвале дома
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
18:03 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Скромный волгоградец через интернет овладел практикой хищения вещей из магазина

22 января 2018 года в 18:10 в полицию позвонили из администрации магазина по продаже одежды, что в Тракторозаводском районе.

Полностью растерянные работники торговой точки сообщили, что в помещение магазина вошел неизвестный мужчина, который незаметно для персонала сложил в пакет вещи и попытался скрыться.

Однако он был слишком напряжен, на заметно нервничавшего посетителя обратили внимание сотрудники безопасности. Внимательно изучив пакет, оборудованный специальной вставкой, на которую не реагировали противокражные рамки на выходе из магазина, охранники обнаружили в нем неоплаченные товары: брюки, куртку и джинсы.

Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний ранее судимый за кражу житель Тракторозаводского района. Мужчина вернул похищенные товары. Он пояснил, что сумку изготовил самостоятельно по схеме хищения, показанной на одном из сайтов в сети Интернет, а похищенные вещи планировал продать.

Задержанному вручена подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — «Кража». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 2-х лет.

В Управление Роскомнадзора будет направлена информация о блокировке сайта, содержащего инструкции по совершению хищений.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опубликован список россиян, отстраненных от Олимпиады-2018
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
«Утечка мозгов» из России усилилась
В Совфеде заявили о недостаточности одного года службы в армии
Эксперты рассказали, что случится в конце нефтяной эры
Мединский обвинил «Смерть Сталина» в глумлении над историей
После клипа со стриптизом уволили главу оренбургского Минлесхоза
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь