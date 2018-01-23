Скромный волгоградец через интернет овладел практикой хищения вещей из магазина

Полностью растерянные работники торговой точки сообщили, что в помещение магазина вошел неизвестный мужчина, который незаметно для персонала сложил в пакет вещи и попытался скрыться.

Однако он был слишком напряжен, на заметно нервничавшего посетителя обратили внимание сотрудники безопасности. Внимательно изучив пакет, оборудованный специальной вставкой, на которую не реагировали противокражные рамки на выходе из магазина, охранники обнаружили в нем неоплаченные товары: брюки, куртку и джинсы.

Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний ранее судимый за кражу житель Тракторозаводского района. Мужчина вернул похищенные товары. Он пояснил, что сумку изготовил самостоятельно по схеме хищения, показанной на одном из сайтов в сети Интернет, а похищенные вещи планировал продать.

Задержанному вручена подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — «Кража». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 2-х лет.