Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Названы самые «токсичные» родственники
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Советник главы МВД Украины: в России начнутся серьезные проблемы
«Водит тарелкой»: СМИ о приемах штурмовиков РФ
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы со стороны США"
СМИ о судьбе сбежавшего в ЕС оппозиционера РФ
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Первые дома по реновации готовят для заселения
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
18:35 (мск), источник: Sputnik

Суд Швеции рассмотрит дело о теракте, в котором обвиняют узбекистанца

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции намерена 30 января передать в суд дело о теракте в Стокгольме в апреле прошлого года, главным подозреваемым по которому проходит уроженец Узбекистана Рахмат Акилов.

Источник: Sputnik
Читайте также
Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме

«Судебное преследование в связи с террористическим преступлением на улице Дроттнинггатан в Стокгольме будет возбуждено 30 января», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ожидается, что суд начнется в феврале.

Седьмого апреля 2017 года грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машина была угнана, когда водитель занимался разгрузкой. В результате погибли пять человек, 15 получили травмы. Власти заявили, что это был теракт.

Главным подозреваемым в преступлении является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей. За время следствия была проведена судебно-психологическая экспертиза, и, по данным шведских СМИ, врачи не нашли у подозреваемого психических отклонений.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистанцы в шоке от истории с иголками в теле младенца из Ферганы
Олимпийский прогноз: с чем Узбекистан едет в Пхенчхан
Опубликован список россиян, отстраненных от Олимпиады-2018
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
«Утечка мозгов» из России усилилась
В Совфеде заявили о недостаточности одного года службы в армии
Эксперты рассказали, что случится в конце нефтяной эры
Мединский обвинил «Смерть Сталина» в глумлении над историей
После клипа со стриптизом уволили главу оренбургского Минлесхоза
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь