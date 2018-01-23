Суд Швеции рассмотрит дело о теракте, в котором обвиняют узбекистанца

Источник: Sputnik

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«Судебное преследование в связи с террористическим преступлением на улице Дроттнинггатан в Стокгольме будет возбуждено 30 января», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ожидается, что суд начнется в феврале.

Седьмого апреля 2017 года грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машина была угнана, когда водитель занимался разгрузкой. В результате погибли пять человек, 15 получили травмы. Власти заявили, что это был теракт.