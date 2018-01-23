Экс-директору метро Екатеринбурга больше не грозит тюремный срок

Источник: УралИнформБюро

Уголовное дело, возбужденное в 2016 году в отношении Владимира Шафрая, на тот момент возглавлявшего МУП «Екатеринбургский метрополитен», прекращено. Об этом «Уралинформбюро» сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Директор подземки был заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов с частной компанией на уборку пассажирских и санитарных зон станций метро. Общая сумма договоров превышала 10 миллионов рублей. При этом у МУПа были свои уборочные машины и, как предполагалось, хватало штатных единиц.

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«С целью проверки выдвинутой версии были проведены допросы сотрудников Екатеринбургского метрополитена и структурных подразделений администрации города Екатеринбурга, изъята и проанализирована необходимая документация, осуществлен ряд судебных экспертиз», — пояснил Шульга.

Сыщики пришли к выводу, что на содержание собственного штата специалистов по уборке станций денег ушло бы больше, чем при привлечении сторонней клининговой компании. В этой связи представители 3-го отдела по расследованию особо важных дел СКР по региону посчитали, что корыстной или личной заинтересованности при заключении договоров у Шафрая не было.