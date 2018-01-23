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17:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Из-за прорыва водопровода машина в Челябинске превратилась в ледяную глыбу

Коммунальная авария лишила челябинца автомобиля.

Челябинск, 23 января — АиФ-Челябинск. Сегодня, 23 января, во дворе дома по улице № 117 на улице III Интернационала произошла коммунальная авария, прорвало водопровод.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате пострадали четыре автомобиля, припаркованных рядом с домом: на морозе они практически полностью покрылись льдом. По сообщениям очевидцев, больше всех пострадал автомобиль Mitsubishi Lancer, который практически невозможно узнать под сосульками, которые сковали кузов. Понятно, что пока будут стоять морозы, воспользоваться своим авто, владелец не сможет. Да и после того, как они отступят, воспользуется, скорее всего, не сразу же.

Пока же челябинцы гадают, подаст ли он иск в суд на управляющую компанию, которая обслуживает дом.

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