Из-за прорыва водопровода машина в Челябинске превратилась в ледяную глыбу

В результате пострадали четыре автомобиля, припаркованных рядом с домом: на морозе они практически полностью покрылись льдом. По сообщениям очевидцев, больше всех пострадал автомобиль Mitsubishi Lancer, который практически невозможно узнать под сосульками, которые сковали кузов. Понятно, что пока будут стоять морозы, воспользоваться своим авто, владелец не сможет. Да и после того, как они отступят, воспользуется, скорее всего, не сразу же.