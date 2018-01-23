В Воронеже вежливый грабитель с ножом обокрал салон микрозаймов
В офисе организации в тот момент находились две девушки.
В офисе организации в тот момент находились две девушки.
Один из салонов микрозаймов на Лизюкова во вторник, 23 января, ограбил неизвестный. Всё случилось примерно в 12 часов дня. В офисе организации в тот момент находились две девушки — сотрудница салона и стажёрка.
Мужчина, рассказывают, на первый взгляд не показался подозрительным. Однако тут же достал нож, чем поверг очевидцев в шок.
К счастью, никто не пострадал — девушки согласились на условия грабителя:
— Сказал, давайте деньги. В руках был нож. Естественно, второй сотрудник отдал ему деньги, он ушёл ещё и «до свидания» сказал. Мы вызвали, нажали на кнопку, потому что нажать мы не могли. Потом пришёл участковый, ГБР сотрудники.
Выйдя из салона микрозаймов, мужчина бросился бежать. О сумме похищенных средств не сообщается. Полиция по данному инциденту пока никаких комментариев не даёт. Налётчик, как сообщают очевидцы, был одет в голубую куртку с серыми вставками и тёмные брюки. Рост около 170 сантиметров.