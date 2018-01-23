Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Людмила Петрановская: «Детям из приюта не нужны ваши подарки»
А вот и соседи: как живется в СИЗО Алексею Улюкаеву
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
«Мне 69, и это только начало»Почему среди моделей все больше пожилых
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
«Другая женщина, ребёнок»: Веденеева заговорила о причине развода
СМИ: 75-летняя Вовк показала жертвы ради молодости
Дима Билан устроил смелую фотосессию на отдыхе
Юлия Барановская опубликовала в Сети фото в бикини
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы со стороны США"
СМИ о судьбе сбежавшего в ЕС оппозиционера РФ
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Первые дома по реновации готовят для заселения
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
18:31 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже вежливый грабитель с ножом обокрал салон микрозаймов

В офисе организации в тот момент находились две девушки.

Источник: Вести - Воронеж

Один из салонов микрозаймов на Лизюкова во вторник, 23 января, ограбил неизвестный. Всё случилось примерно в 12 часов дня. В офисе организации в тот момент находились две девушки — сотрудница салона и стажёрка.

Мужчина, рассказывают, на первый взгляд не показался подозрительным. Однако тут же достал нож, чем поверг очевидцев в шок.

К счастью, никто не пострадал — девушки согласились на условия грабителя:

— Сказал, давайте деньги. В руках был нож. Естественно, второй сотрудник отдал ему деньги, он ушёл ещё и «до свидания» сказал. Мы вызвали, нажали на кнопку, потому что нажать мы не могли. Потом пришёл участковый, ГБР сотрудники.

Выйдя из салона микрозаймов, мужчина бросился бежать. О сумме похищенных средств не сообщается. Полиция по данному инциденту пока никаких комментариев не даёт. Налётчик, как сообщают очевидцы, был одет в голубую куртку с серыми вставками и тёмные брюки. Рост около 170 сантиметров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мать пыталась продать девственность 13-летней дочери за полтора миллиона
Пьяный мужчина разбил три машины,занимаясь сексом за рулем
Опубликован список россиян, отстраненных от Олимпиады-2018
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
«Утечка мозгов» из России усилилась
В Совфеде заявили о недостаточности одного года службы в армии
Эксперты рассказали, что случится в конце нефтяной эры
Мединский обвинил «Смерть Сталина» в глумлении над историей
После клипа со стриптизом уволили главу оренбургского Минлесхоза
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь