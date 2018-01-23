В Воронеже вежливый грабитель с ножом обокрал салон микрозаймов

Источник: Вести - Воронеж

Один из салонов микрозаймов на Лизюкова во вторник, 23 января, ограбил неизвестный. Всё случилось примерно в 12 часов дня. В офисе организации в тот момент находились две девушки — сотрудница салона и стажёрка.

Мужчина, рассказывают, на первый взгляд не показался подозрительным. Однако тут же достал нож, чем поверг очевидцев в шок.

К счастью, никто не пострадал — девушки согласились на условия грабителя:

— Сказал, давайте деньги. В руках был нож. Естественно, второй сотрудник отдал ему деньги, он ушёл ещё и «до свидания» сказал. Мы вызвали, нажали на кнопку, потому что нажать мы не могли. Потом пришёл участковый, ГБР сотрудники.