Трактор и легковушка под управлением бесправников столкнулись в Колодищах
Неподалеку от Минска произошло
Неподалеку от Минска произошло
Обоими транспортными средствами управляли бесправники.
Авария произошла в понедельник двадцать второго января около полудня на улице Энтузиастов в поселке Колодищи-2. За рулем легкового автомобиля марки Chrysler находился нетрезвый водитель без водительских прав. Для обгона он выехал на разделительную полосу, где и произошло столкновение с трактором МТЗ.
Отмечается, что оба водителя были лишены водительских прав до 2020 года за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Водитель иномарки получил незначительные повреждения. Госпитализация ему не потребовалась.