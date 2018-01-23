Трактор и легковушка под управлением бесправников столкнулись в Колодищах

Авария произошла в понедельник двадцать второго января около полудня на улице Энтузиастов в поселке Колодищи-2. За рулем легкового автомобиля марки Chrysler находился нетрезвый водитель без водительских прав. Для обгона он выехал на разделительную полосу, где и произошло столкновение с трактором МТЗ.