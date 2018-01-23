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19:49 (мск), источник: БЕЛТА

Трактор и легковушка под управлением бесправников столкнулись в Колодищах

Неподалеку от Минска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и легкового автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Минского района.

Источник: БЕЛТА
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Обоими транспортными средствами управляли бесправники.

Авария произошла в понедельник двадцать второго января около полудня на улице Энтузиастов в поселке Колодищи-2. За рулем легкового автомобиля марки Chrysler находился нетрезвый водитель без водительских прав. Для обгона он выехал на разделительную полосу, где и произошло столкновение с трактором МТЗ.

Отмечается, что оба водителя были лишены водительских прав до 2020 года за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Водитель иномарки получил незначительные повреждения. Госпитализация ему не потребовалась.

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