Выходец из Казахстана зарезал бывшего одноклассника в Германии
14-летний выходец из Казахстана зарезал бывшего одноклассника в одной из школ немецкого города Люнен в земле Северный
14-летний выходец из Казахстана зарезал бывшего одноклассника в одной из школ немецкого города Люнен в земле Северный
По данным полиции, инцидент произошел утром 23 января. 14-летний подросток вошел в здание школы и совершил нападение на бывшего одноклассника. Полиция задержала подозреваемого на территории учебного заведения.
Как сообщают местные СМИ, 15-летний подросток, на которого было совершено нападение, получил ранение в область шеи и скончался до приезда скорой помощи.
Нападавший является выходцем из Казахстана, он долгое время был учеником школы, где произошел инцидент, однако несколько недель назад перевелся в другую школу. Мотивы подростка неизвестны, в настоящее время проводится расследование.