Выходец из Казахстана зарезал бывшего одноклассника в Германии

Источник: Tengrinews

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По данным полиции, инцидент произошел утром 23 января. 14-летний подросток вошел в здание школы и совершил нападение на бывшего одноклассника. Полиция задержала подозреваемого на территории учебного заведения.

Как сообщают местные СМИ, 15-летний подросток, на которого было совершено нападение, получил ранение в область шеи и скончался до приезда скорой помощи.