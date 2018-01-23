Шестилетнего мальчика вытащили из запоя в ВКО (ВИДЕО)
Шестилетний ребенок оказался пациентом психоневрологического диспансера. Врачи выводили мальчика из запоя, передает Первый канал Евразия.
Шестилетний ребенок оказался пациентом психоневрологического диспансера. Врачи выводили мальчика из запоя, передает Первый канал Евразия.
Пациент, которому от роду всего шесть лет — самый юный алкоголик в регионе. После снятия похмельного синдрома врачи в течение нескольких недель стабилизировали психологическое состояние ребенка.
Правильно произносить звуки, вести себя сдержанно, а еще не употреблять спиртные напитки: у мальчика индивидуальная программа лечения.
«Этот ребенок прошел у нас курс лечения по поводу проблем с поведением, патологии поведения. Соответственно были назначены корректоры проведения, препараты. И все остальные: физиолечение, успокаивающие электросон, массаж», — рассказывает и.о. заведующего детским отделением психоневрологического диспансера Людмила Кошелец.
О юном любителе выпить в наркодиспансере узнали от врачей скорой помощи, куда мальчика привезли в тяжелом состоянии. Оказалось, что периодически после застолья взрослых он допивал все, что оставалось. В последний раз остатков было слишком много, и ребенок попал в больницу.
Это не первый случай детского алкоголизма в регионе. В прошлом году в Риддере в реанимацию попал семилетний мальчик. Риддерские врачи впервые проводили инвативную терапию по снятию тяжелой алкогольной интоксикации ребенку. Анализ крови показал среднюю степень опьянения. Как выяснилось позже, ребенок в присутствии взрослых выпил стопку водки.
«Прослеживается вот эта сторона, когда есть неблагополучие в семье. Ну и, соответственно, наверное, ребятишки, которые недостаточно воспитаны, как бы имеют пример подражания родительского, или, может даже, на сегодняшний день не отрицается, что наследственность отягощается этим фактором. Но при
Все чаще, потехи ради, родители дают своим отпрыскам попробовать алкоголь, а потом еще выкладывают видео в социальные сети. Подражая взрослым и видя их одобрение, пяти-, шестилетние дети демонстративно говорят тосты, курят и превосходно владеют ненормативной лексикой.
Теперь каждое такое видео — это повод для расследования. В Казахстане ужесточили меры наказания родителям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. И теперь за употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ несовершеннолетними родителям грозит штраф почти в полмиллиона тенге.