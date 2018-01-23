Шестилетнего мальчика вытащили из запоя в ВКО (ВИДЕО)

Источник: Newtimes.kz

Пациент, которому от роду всего шесть лет — самый юный алкоголик в регионе. После снятия похмельного синдрома врачи в течение нескольких недель стабилизировали психологическое состояние ребенка.

Правильно произносить звуки, вести себя сдержанно, а еще не употреблять спиртные напитки: у мальчика индивидуальная программа лечения.

«Этот ребенок прошел у нас курс лечения по поводу проблем с поведением, патологии поведения. Соответственно были назначены корректоры проведения, препараты. И все остальные: физиолечение, успокаивающие электросон, массаж», — рассказывает и.о. заведующего детским отделением психоневрологического диспансера Людмила Кошелец.

О юном любителе выпить в наркодиспансере узнали от врачей скорой помощи, куда мальчика привезли в тяжелом состоянии. Оказалось, что периодически после застолья взрослых он допивал все, что оставалось. В последний раз остатков было слишком много, и ребенок попал в больницу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J2ax4zOH4WE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первый случай детского алкоголизма в регионе. В прошлом году в Риддере в реанимацию попал семилетний мальчик. Риддерские врачи впервые проводили инвативную терапию по снятию тяжелой алкогольной интоксикации ребенку. Анализ крови показал среднюю степень опьянения. Как выяснилось позже, ребенок в присутствии взрослых выпил стопку водки.

«Прослеживается вот эта сторона, когда есть неблагополучие в семье. Ну и, соответственно, наверное, ребятишки, которые недостаточно воспитаны, как бы имеют пример подражания родительского, или, может даже, на сегодняшний день не отрицается, что наследственность отягощается этим фактором. Но при каких-то моментах, если происходит раннее употребление, со временем такие ребятишки и становятся нашими будущими пациентами», — говорит подростковый врач областного наркологического диспансера Манап Калиев.

Врачи с ужасом констатируют: диагноз «алкоголизм» теперь применим и к детям, причем зачастую пристрастие малолетних к спиртному появляется по вине взрослых.

Все чаще, потехи ради, родители дают своим отпрыскам попробовать алкоголь, а потом еще выкладывают видео в социальные сети. Подражая взрослым и видя их одобрение, пяти-, шестилетние дети демонстративно говорят тосты, курят и превосходно владеют ненормативной лексикой.