РСТ Прикамья: режим ЧС введен в Горнозаводском районе из-за некомпетентных действий его главы

В поселке Сараны Горнозаводского района Пермского края без теплоснабжения остались 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка, сообщает пресс-служба краевого РСТ.

По данным ведомства, произошло перемерзание труб теплоснабжения в результате частичного разрушения чугунной задвижки на теплотрассе. В пресс-релизе ведомства отмечается, что промерзание вводов в дома произошло вследствие решений, принятых администрацией Горнозаводского муниципального района, персонально — его главой Александром Афанасьевым.

«Главой Горнозаводского района были проигнорированы рекомендации специалистов РСТ, в результате чего ситуация перешла в режим ЧС, — обратился к главам муниципальных образований на совете глав 23 января губернатор Пермского края Максим Решетников, — Если бы соответствующие меры были бы приняты вовремя, масштаб произошедшего был бы не так велик». Глава региона дал поручение Региональной службе по тарифам и Министерству территориальной безопасности проконтролировать решение сложившейся ситуации.

К ликвидации аварии в Горнозаводском районе привлечены две сварочные бригады и шесть аварийных бригад. Ожидается прибытие еще пяти бригад. Достигнуты договоренности о привлечении сил и средств из соседних муниципальных образований из филиала ПАО «Т Плюс» города Березники, Чусовского муниципального района, городов Лысьва и Губаха и других. РСТ сообщает об организации подвоза дров и воды для населения и совместной с МЧС подготовке пунктов временного размещения.