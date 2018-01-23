Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла старейшая актриса Голливуда
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
«Другая женщина, ребёнок»: Веденеева заговорила о причине развода
СМИ: 75-летняя Вовк показала жертвы ради молодости
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы со стороны США"
СМИ о судьбе сбежавшего в ЕС оппозиционера РФ
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Первые дома по реновации готовят для заселения
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
20:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

РСТ Прикамья: режим ЧС введен в Горнозаводском районе из-за некомпетентных действий его главы

ПЕРМЬ, 23 января, ФедералПресс. В Горнозаводском районе введен режим ЧС в связи с аварией на системе теплоснабжения, повлекшей промерзание системы с угрозой нарушения жизнедеятельности поселения.

В поселке Сараны Горнозаводского района Пермского края без теплоснабжения остались 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка, сообщает пресс-служба краевого РСТ.

По данным ведомства, произошло перемерзание труб теплоснабжения в результате частичного разрушения чугунной задвижки на теплотрассе. В пресс-релизе ведомства отмечается, что промерзание вводов в дома произошло вследствие решений, принятых администрацией Горнозаводского муниципального района, персонально — его главой Александром Афанасьевым.

«Главой Горнозаводского района были проигнорированы рекомендации специалистов РСТ, в результате чего ситуация перешла в режим ЧС, — обратился к главам муниципальных образований на совете глав 23 января губернатор Пермского края Максим Решетников, — Если бы соответствующие меры были бы приняты вовремя, масштаб произошедшего был бы не так велик». Глава региона дал поручение Региональной службе по тарифам и Министерству территориальной безопасности проконтролировать решение сложившейся ситуации.

К ликвидации аварии в Горнозаводском районе привлечены две сварочные бригады и шесть аварийных бригад. Ожидается прибытие еще пяти бригад. Достигнуты договоренности о привлечении сил и средств из соседних муниципальных образований из филиала ПАО «Т Плюс» города Березники, Чусовского муниципального района, городов Лысьва и Губаха и других. РСТ сообщает об организации подвоза дров и воды для населения и совместной с МЧС подготовке пунктов временного размещения.

В краевом управлении МЧС сообщают, что в Саранах ведется мониторинг температуры в домах посредством поквартирных обходов. Жизнедеятельность населения не нарушена. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в Горнозаводском районе опустится до минус 22 градусов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
РСТ Прикамья: режим ЧС введен в Горнозаводском районе из-за некомпетентных действий его главы
Опубликован список россиян, отстраненных от Олимпиады-2018
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
«Утечка мозгов» из России усилилась
В Совфеде заявили о недостаточности одного года службы в армии
Эксперты рассказали, что случится в конце нефтяной эры
Мединский обвинил «Смерть Сталина» в глумлении над историей
После клипа со стриптизом уволили главу оренбургского Минлесхоза
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь