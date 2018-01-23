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20:54 (мск), источник: Sputnik

Власти Узбекистана назвали причину, почему сгорел автобус в Казахстане

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

Источник: Sputnik
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В прошлый четверг автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами. В настоящее время проводится процедура опознания тел в Ташкенте. Еще двое выживших узбекистанцев остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося пожара — неосторожное обращение с огнем.

«Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняюшихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загроможденность проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности», — говорится в постановлении, которым располагает РИА Новости.

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Постановлением создана республиканская комиссия по обеспечению безопасности граждан Узбекистана на автомобильном транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки за пределами республики, ее возглавил первый вице-премьер страны Ачилбай Раматов.

В соответствии с постановлением, с 1 февраля 2018 года Государственная служба безопасности дорожного движения с привлечением представителей Государственной службы пожарной безопасности МВД будет проводить предрейсовый технический осмотр автобусов и микроавтобусов, выезжающих с пассажирами за пределы государственной границы.

В месячный срок должны быть подготовлены предложения по организации регулярных пассажирских автобусных маршрутов в международном сообщении с сопредельными государствами, с учетом востребованности поездок гражданами Узбекистан, следует из документа.

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