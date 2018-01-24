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08:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 170 ДТП случилось в Иркутской области из-за заснеженных дорог

С 1 декабря 2017 года по 17 января 2018 года в Иркутской области произошло 178 дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог в зимние месяцы.

В этих авариях 13 человек погибли, 112 получили ранения различной степени тяжести. Об этом 23 января сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на доклад заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Виталия Ступина на совещании в правительстве Приангарья по качеству содержания автомобильных дорог и межквартальных проездов в населенных пунктах.

Больше всего происшествий было зарегистрировано на территории Ангарского городского округа, Черемховского, Усть-Илимского и некоторых других районов. Неблагоприятной названа дорожная обстановка, которая складывается в Братске, Иркутске, Боханском, Чунском, Иркутском и некоторых других районах области.

Сотрудники ГИБДД области выявили более 350 недостатков, связанных с содержанием улично-дорожной сети.

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