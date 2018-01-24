Более 170 ДТП случилось в Иркутской области из-за заснеженных дорог

В этих авариях 13 человек погибли, 112 получили ранения различной степени тяжести. Об этом 23 января сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на доклад заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Виталия Ступина на совещании в правительстве Приангарья по качеству содержания автомобильных дорог и межквартальных проездов в населенных пунктах.