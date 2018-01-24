Более 170 ДТП случилось в Иркутской области из-за заснеженных дорог
С 1 декабря 2017 года по 17 января 2018 года в Иркутской области произошло 178
С 1 декабря 2017 года по 17 января 2018 года в Иркутской области произошло 178
В этих авариях 13 человек погибли, 112 получили ранения различной степени тяжести. Об этом 23 января сообщает
Больше всего происшествий было зарегистрировано на территории Ангарского городского округа, Черемховского,
Сотрудники ГИБДД области выявили более 350 недостатков, связанных с содержанием