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07:58 (мск), источник: VLADNEWS

Приговор банды приморских «черных риелторов» остался неизменным

Ради квартиры они застрелили человека в лесу из охотничьего ружья.

В сентябре 2017 года краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор двум местным жителям, которые осуждены за убийство, совершенное организованной группой и мошенничество. Еще одна участница группы признана виновной в похищении человека и пособничестве в мошенничестве, сообщает РИА VladNews.

Присяжные заседатели признали доказанным, что в 2013 году один из фигурантов создал организованную группу, в которую вовлек двух своих знакомых, предложив им совершить похищение и убийство местного жителя, с целью хищения его квартир общей стоимостью свыше 7,5 млн рублей.

Зная, что жертва проживал в одиночестве и нуждался в помощи юриста для оформления наследства, участники группы попросили свою подельницу за вознаграждение в размере 150 тыс. рублей выступить в роли юриста, войти в доверие к потерпевшему и помочь им похитить его.

Находясь в одном из кафе, лжеюристка незаметно подсыпала в напиток препарат «азалептин», от которого мужчина заснул. После этого спящего вывезли в лесной массив Чугуевского района, где он был убит выстрелами из охотничьего ружья.

В дальнейшем, используя паспорт убитого, мошенникам удалось оформить подложные нотариальные доверенности и продать его квартиры, которые находились в престижных районах города Владивостока.

Признав подсудимых виновных в совершении указанных преступлений, суд приговорил руководителя группы к 21 году лишения свободы, его напарника — к 18 годам лишения свободы. Для отбывания наказания им определена исправительная колония строгого режима. Лжеюристке, не принимавшей участие в убийстве, суд назначил 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор вступил в законную силу, жалобы стороны защиты о непричастности фигурантов к содеянному и суровости приговора оставлены без удовлетворения судом апелляционной инстанции.

В отношении лица, который, по версии следствия, произвел смертельные выстрелы в потерпевшего, уголовное дело выделено в отдельное производство.

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