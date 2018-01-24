Приговор банды приморских «черных риелторов» остался неизменным
Ради квартиры они застрелили человека в лесу из охотничьего ружья.
Ради квартиры они застрелили человека в лесу из охотничьего ружья.
В сентябре 2017 года краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор двум местным жителям, которые осуждены за убийство, совершенное организованной группой и мошенничество. Еще одна участница группы признана виновной в похищении человека и пособничестве в мошенничестве, сообщает РИА VladNews.
Присяжные заседатели признали доказанным, что в 2013 году один из фигурантов создал организованную группу, в которую вовлек двух своих знакомых, предложив им совершить похищение и убийство местного жителя, с целью хищения его квартир общей стоимостью свыше 7,5 млн рублей.
Находясь в одном из кафе, лжеюристка незаметно подсыпала в напиток препарат «азалептин», от которого мужчина заснул. После этого спящего вывезли в лесной массив Чугуевского района, где он был убит выстрелами из охотничьего ружья.
В дальнейшем, используя паспорт убитого, мошенникам удалось оформить подложные нотариальные доверенности и продать его квартиры, которые находились в престижных районах города Владивостока.
Приговор вступил в законную силу, жалобы стороны защиты о непричастности фигурантов к содеянному и суровости приговора оставлены без удовлетворения судом апелляционной инстанции.
В отношении лица, который, по версии следствия, произвел смертельные выстрелы в потерпевшего, уголовное дело выделено в отдельное производство.