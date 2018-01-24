В минздраве назвали количество обморозившихся красноярцев

Источник: РИА "Новости"

Из-за аномальных холодов, которые пришли в Красноярск, уже 36 человек получили обморожение. Как рассказали Newslab.ru в министерстве здравоохранения края, это данные за минувшую неделю, с 15 по 21 января. Красноярцы получили обморожение разной степени тяжести, 10 человек даже пришлось госпитализировать. Остальные 26 человек направили на амбулаторное лечение.

Всего на территории Красноярского края за минувшую неделю от холода пострадал 91 человек, из них четверо детей.

В минздраве напоминают, что первыми признаками обморожения являются белая кожа и потеря чувствительности. Обмороженный участок ни в коем случае нельзя растирать снегом или шерстяной варежкой, кожа должна отогреваться постепенно. Если участок кожи стал синевато-багровым или на нем появились волдыри, вызывайте скорую помощь.

Напоминаем, что при признаках обморожений можно обращаться за помощью в городские травмпункты по адресам и телефонам:

травматолого-ортопедическое отделение № 1 ул. Баумана 20 «Б», тел. (391) 243−16−89.

травматолого-ортопедическое отделение № 2 ул. Ленина 150, корпус 1, тел. (391) 221−03−62.