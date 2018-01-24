В минздраве назвали количество обморозившихся красноярцев
В краевом министерстве здравоохранения напоминают о мерах безопасности во время сильных холодов.
В краевом министерстве здравоохранения напоминают о мерах безопасности во время сильных холодов.
Всего на территории Красноярского края за минувшую неделю от холода пострадал 91 человек, из них четверо детей.
В минздраве напоминают, что первыми признаками обморожения являются белая кожа и потеря чувствительности. Обмороженный участок ни в коем случае нельзя растирать снегом или шерстяной варежкой, кожа должна отогреваться постепенно. Если участок кожи стал
Напоминаем, что при признаках обморожений можно обращаться за помощью в городские травмпункты по адресам и телефонам: