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07:59 (мск), источник: VN.ru

Мужчина застрял в перилах подъезда в Новосибирске

Помощь спасателей потребовалась 60-летнему мужчине, застрявшему в перилах подъезда в Ленинском районе Новосибирска, где он с другом употреблял спиртное. Ногу деблокировали с помощью ГАСИ, и передали потерпевшего медикам скорой помощи.

Курьезный случай произошел в одном из подъездов на улице Петропавловская. Двое мужчин выпивали на лестничной площадке около часа ночи, когда один из собутыльников неудачно засунул ногу между перил.

— Мужчина был в нетрезвом состоянии, — пояснил начальник МАСС Дмитрий Фокин корреспонденту VN.ru. — На вопрос. Зачем он это сделал, ответил только, что «так получилось». С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента ногу деблокировали. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

По словам Дмитрия Фокина, нога потерпевшего видимых повреждений не имела, но поскольку сам он, будучи пьяным, свою симптоматику внятно описать не мог, а спасатели МАСС не уполномочены ставить медицинские диагнозы, решено было обратиться к медикам.

Нередко помощь спасателей требуется для освобождения детей, которые тоже засовывают руки и ноги в необычные места. В декабре прошлого года помощь МАСС понадобилась двухлетнему мальчику, который засунул голову в кошачий домик. В прошлом году школьница засунула руку в школьную батарею. До приезда спасателей учителя поливали ей руку холодной водой, чтобы не было ожога.

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