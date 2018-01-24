Мужчина застрял в перилах подъезда в Новосибирске

Курьезный случай произошел в одном из подъездов на улице Петропавловская. Двое мужчин выпивали на лестничной площадке около часа ночи, когда один из собутыльников неудачно засунул ногу между перил.

— Мужчина был в нетрезвом состоянии, — пояснил начальник МАСС Дмитрий Фокин корреспонденту VN.ru. — На вопрос. Зачем он это сделал, ответил только, что «так получилось». С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента ногу деблокировали. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

По словам Дмитрия Фокина, нога потерпевшего видимых повреждений не имела, но поскольку сам он, будучи пьяным, свою симптоматику внятно описать не мог, а спасатели МАСС не уполномочены ставить медицинские диагнозы, решено было обратиться к медикам.