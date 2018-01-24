Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске

В Госавтоинспекции сообщают, что пьяный 28-летний водитель за рулем автомобиля «Шевроле Круз», направлялся со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону улицы Добролюбова и при развороте столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», который двигался во встречном направлении. Итогом столкновения послужили травмы: 22-летний водитель «Тойоты» с повреждением колена и грудной клетки, а также 24-летняя пассажирка с переломом костей таза доставлены в больницу. Пострадавшим понадобилась помощь спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.