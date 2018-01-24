Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Материнская послеродовая депрессия плохо отражается на здоровье детей
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Советник главы МВД Украины: в России начнутся серьезные проблемы
«Водит тарелкой»: СМИ о приемах штурмовиков РФ
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
Куркова, Гербер, Рудковская и другие на показе Chanel в Париже
Сына Олега Газманова крупно обокрали – СМИ
Максим Галкин показал фанатам свой холодильник
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
10Всемирный день The Beatles
07:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске

Авария произошла минувшей ночью, на улице Большевистской.

В Октябрьском районе Новосибирска ночью, 24 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими на улице Большевистской.

В Госавтоинспекции сообщают, что пьяный 28-летний водитель за рулем автомобиля «Шевроле Круз», направлялся со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону улицы Добролюбова и при развороте столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», который двигался во встречном направлении. Итогом столкновения послужили травмы: 22-летний водитель «Тойоты» с повреждением колена и грудной клетки, а также 24-летняя пассажирка с переломом костей таза доставлены в больницу. Пострадавшим понадобилась помощь спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

— Столкновение двух транспортных средств: из автомобиля «Шевроле Круз» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирована женщина 1993 года рождения. Передана бригаде скорой медицинской помощи, — комментируют в ведомстве МАСС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Нападение на школу в Бурятии: задержаны два соучастника 9-классника
5 лайфхаков для тех, кому предстоит сдавать ЕГЭ
Пентагон поставил ультиматум сирийским курдам
Госдеп: Россия несет ответственность за химатаку в Сирии
ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР
Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам
Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
Правительство ограничит анонимные электронные платежи
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
28 очень теплых шарфов: от классики до роскоши В морозные дни красивые аксессуары – чуть ли не единственный способ рассказать миру о своем модном «я»
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь