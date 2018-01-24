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08:21 (мск), источник: Om1.ru

Появились фото с пожара на Красноярском тракте

Огонь вспыхнул на складах ранним утром. Пожару присвоен второй ранг сложности.

6
фотографий
6
фотографий

Как ранее писал Om1.ru, сегодня, 24 января, ранним утром загорелись склады, расположенные на Красноярском тракте. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в МЧС в 07:22 часов.

На месте сейчас работают 12 пожарных расчетов. С огнем продолжают борьбу 52 сотрудника МЧС.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

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