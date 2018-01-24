Появились фото с пожара на Красноярском тракте
Огонь вспыхнул на складах ранним утром. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Огонь вспыхнул на складах ранним утром. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Как ранее писал Om1.ru, сегодня, 24 января, ранним утром загорелись склады, расположенные на Красноярском тракте. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в МЧС в 07:22 часов.
На месте сейчас работают 12 пожарных расчетов. С огнем продолжают борьбу 52 сотрудника МЧС.
Пожару присвоен второй ранг сложности.