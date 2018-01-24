Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Елена Захарова продемонстрировала фигуру после родов
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Поклонники обсуждают худобу Виктории Дайнеко
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Порошенко: сапог украинского оккупанта топчет нашу землю
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы от США"
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Сына Олега Газманова крупно обокрали – СМИ
Максим Галкин показал фанатам свой холодильник
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Первые дома по реновации готовят для заселения
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
10Всемирный день The Beatles
08:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге следователя городской полиции взяли под арест

Домашний.

Источник: УралИнформБюро

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил на два месяца под домашний арест начальника отделения следственной части городского УМВД Геннадия Львова. Силовик будет находиться в четырех стенах до 21 марта 2018 года, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

Львова задержали 22 января при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. По имеющейся информации, эту сумму один из коммерсантов предложил за закрытие уголовного дела. После в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) прошли обыски.

Официально задержание высокопоставленного полицейского не комментируют в интересах следствия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"ГАЗЭКС" удвоит газораспределительные мощности
Пентагон поставил ультиматум сирийским курдам
Госдеп: Россия несет ответственность за химатаку в Сирии
ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР
Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам
Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
Правительство ограничит анонимные электронные платежи
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
28 очень теплых шарфов: от классики до роскоши В морозные дни красивые аксессуары – чуть ли не единственный способ рассказать миру о своем модном «я»
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь