Новосибирец пойдет под суд за попытку изготовить пистолет
Ствол к пистолету Макарова 34-летний мужчина купил через интернет, об этом сообщили в
Ствол к пистолету Макарова 34-летний мужчина купил через интернет, об этом сообщили в
Новосибирец пойдет под суд за попытку изготовить пистолет, рассказали в
Мужчина хранил дома чертежи и детали для изготовления огнестрельного оружия. Ствол к пистолету Макарова новосибирец купил через интернет, его отправили почтой.
34-летнего мужчину задержали сотрудники полиции сразу после получения посылки. Дома у умельца были обнаружены несколько десятков пистолетных патронов.
Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды частей огнестрельного оружия, а также его незаконного приобретения и хранения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.