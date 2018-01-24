Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пойдет под суд за попытку изготовить пистолет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина хранил дома чертежи и детали для изготовления огнестрельного оружия. Ствол к пистолету Макарова новосибирец купил через интернет, его отправили почтой.

34-летнего мужчину задержали сотрудники полиции сразу после получения посылки. Дома у умельца были обнаружены несколько десятков пистолетных патронов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды частей огнестрельного оружия, а также его незаконного приобретения и хранения.