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08:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пойдет под суд за попытку изготовить пистолет

Ствол к пистолету Макарова 34-летний мужчина купил через интернет, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пойдет под суд за попытку изготовить пистолет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина хранил дома чертежи и детали для изготовления огнестрельного оружия. Ствол к пистолету Макарова новосибирец купил через интернет, его отправили почтой.

34-летнего мужчину задержали сотрудники полиции сразу после получения посылки. Дома у умельца были обнаружены несколько десятков пистолетных патронов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды частей огнестрельного оружия, а также его незаконного приобретения и хранения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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