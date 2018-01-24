Трое мигрантов пойдут под суд за убийство жителя Березников
ПЕРМЬ, 24 января, ФедералПресс. Убийство произошло в августе 2016 года, ночью, на территории пансионата «Уральское раздолье» в Усольском районе, сообщает
ПЕРМЬ, 24 января, ФедералПресс. Убийство произошло в августе 2016 года, ночью, на территории пансионата «Уральское раздолье» в Усольском районе, сообщает
По малозначительному поводу трое граждан среднеазиатского государства избили 23-летнего жителя Березников. От полученных травм пострадавший умер. Обвиняемые находились в розыске более года.
Следственный отдел Березников расследовал их уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшего смерть потерпевшего.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения.