Трое мигрантов пойдут под суд за убийство жителя Березников

По малозначительному поводу трое граждан среднеазиатского государства избили 23-летнего жителя Березников. От полученных травм пострадавший умер. Обвиняемые находились в розыске более года.

Следственный отдел Березников расследовал их уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшего смерть потерпевшего.