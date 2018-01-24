Омский маньяк, совершавший ритуальные убийства, недоволен наказанием

10 ноября 2017 года Омский областной суд приговорил маньяка к пожизненному заключению. Однако Строков и его адвокат посчитали наказание излишне суровым и подали апелляцию в Верховный Суд РФ.

Напомним, о страшных убийствах, совершенных маньяком, стало известно в феврале прошлого года. Как выяснилось, 16 ноября 2016 года Строков, живущий в доме на улице 15-й Рабочей, пригласил в гости 53-летнего соседа, с которым долгие годы был в ссоре. Мужчины, выпив, повздорили, в конфликте Строков зарезал соседа, а затем отрезал ему голову. Как позже заявил маньяк, голову он отрезал ради ритуала по велению неких голосов. Мужчина спрятал тело соседа в сарае, забросав тряпками и старыми вещами.

Следующее убийство Строков совершил 19 января 2017 года. Вечером он познакомился на улице с 35-летним мужчиной, который шел со дня рождения друга из гаражного кооператива домой к своей семье. Маньяк предложил тому выпить у него дома, но и в этот раз начался конфликт, закончившийся для гостя трагично: Строков избил его металлической трубой и изрезал ножом, а затем отрезал руки и спрятал труп в неотапливаемой комнате дома, как рассказали в прокуратуре Омской области.

Одно из тел нашла сожительница Строкова. В феврале из любопытства она заглянула в кладовую, куда ей запрещалось входить, и обнаружила там разлагающееся тело неизвестного мужчины, после чего в ужасе обратилась в правоохранительные органы.