Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост
Эксперт: почему Россия пустила турецкие войска в Африн
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
СМИ: Порошенко заявил о «сапоге украинского оккупанта» в Крыму
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы от США"
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Сына Олега Газманова крупно обокрали – СМИ
Максим Галкин показал фанатам свой холодильник
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Петербуржцы поплавали на лодке в подвале дома
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
10Всемирный день The Beatles
08:37 (мск), источник: СуперОмск

Омский маньяк, совершавший ритуальные убийства, недоволен наказанием

Вступил в силу приговор, вынесенный 38-летнему омичу Василию Строкову, признанному виновным в двойном убийстве.

10 ноября 2017 года Омский областной суд приговорил маньяка к пожизненному заключению. Однако Строков и его адвокат посчитали наказание излишне суровым и подали апелляцию в Верховный Суд РФ.

Напомним, о страшных убийствах, совершенных маньяком, стало известно в феврале прошлого года. Как выяснилось, 16 ноября 2016 года Строков, живущий в доме на улице 15-й Рабочей, пригласил в гости 53-летнего соседа, с которым долгие годы был в ссоре. Мужчины, выпив, повздорили, в конфликте Строков зарезал соседа, а затем отрезал ему голову. Как позже заявил маньяк, голову он отрезал ради ритуала по велению неких голосов. Мужчина спрятал тело соседа в сарае, забросав тряпками и старыми вещами.

Следующее убийство Строков совершил 19 января 2017 года. Вечером он познакомился на улице с 35-летним мужчиной, который шел со дня рождения друга из гаражного кооператива домой к своей семье. Маньяк предложил тому выпить у него дома, но и в этот раз начался конфликт, закончившийся для гостя трагично: Строков избил его металлической трубой и изрезал ножом, а затем отрезал руки и спрятал труп в неотапливаемой комнате дома, как рассказали в прокуратуре Омской области.

Одно из тел нашла сожительница Строкова. В феврале из любопытства она заглянула в кладовую, куда ей запрещалось входить, и обнаружила там разлагающееся тело неизвестного мужчины, после чего в ужасе обратилась в правоохранительные органы.

Судебная коллегия по уголовным делам РФ рассмотрела апелляцию Строкова, где он, не оспаривая свою причастность к страшным убийствам, просил смягчить приговор, сообщили в региональной прокуратуре. Тем не менее Верховный суд согласился с Генеральной прокуратурой, настаивавшей на пожизненном заключении, и оставил приговор Омского областного суда без изменения — Строков больше никогда не выйдет на свободу. Приговор уже вступил в законную силу, и маньяк оказался за решеткой.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пентагон поставил ультиматум сирийским курдам
Госдеп: Россия несет ответственность за химатаку в Сирии
ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР
Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам
Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
Правительство ограничит анонимные электронные платежи
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
28 очень теплых шарфов: от классики до роскоши В морозные дни красивые аксессуары – чуть ли не единственный способ рассказать миру о своем модном «я»
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь