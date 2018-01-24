В Омской области задержали оператора АЗС после смерти 5 приемных детей на пожаре

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Подозреваемого по делу о пожаре, в котором погибли пятеро приемных детей, задержали. Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, по данному факту завели уголовные дела сразу по двум статьям Уголовного Кодекса — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».

Напомним, трагедия произошла 22 января в Седельниково. В частном доме, где жили 7 приемных детей, взорвался газовый баллон. 55-летнего главу семьи выбросило ударной волной на веранду, его жену со страшными ожогами отправили в реанимацию. Пятеро детей, что были в доме, не смогли выбраться и погибли на месте.

Сразу же стало известно: перед ЧП хозяин дома наполнил 12-литровый газовый баллон на местной заправке, которая принадлежит депутату Совета Тарского муниципального поселения Владимиру Скиллету. По версии следствия, оператор закачал газ с нарушением, из-за этого все и случилось. В теплом помещении емкость сдетонировала.