На Урале осуждены угонщики, похитившие 12 машин в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
Злоумышленники вскрывали автомобили специальными устройствами —
Злоумышленники вскрывали автомобили специальными устройствами —
Суд Нижнего Тагила отправил за решетку двух местных жителей, угнавших у земляков и екатеринбуржцев 12 автомобилей. Самвел Саакян и Гемам Манукян вскрывали и заводили машины так называемыми «код-грабберами» или «свертышами». Эти устройства работают как родной брелок: отключают охрану автомобиля, открывают двери и багажник, а также снимают блокировки двигателя.
— В целях конспирации подсудимые использовали заранее похищенные автомобильные номера и документы на машины, схожие с угнанными моделями. Украденные транспортные средства перегонялись в арендованные или принадлежащие знакомым гаражи, а также укрывались на улицах в отдаленных районах города, — рассказали в
Суд приговорил каждого из автоугонщиков к 6 годам 1 месяцу колонии общего режима. Заявленные гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.