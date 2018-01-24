На Урале осуждены угонщики, похитившие 12 машин в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Суд Нижнего Тагила отправил за решетку двух местных жителей, угнавших у земляков и екатеринбуржцев 12 автомобилей. Самвел Саакян и Гемам Манукян вскрывали и заводили машины так называемыми «код-грабберами» или «свертышами». Эти устройства работают как родной брелок: отключают охрану автомобиля, открывают двери и багажник, а также снимают блокировки двигателя.

— В целях конспирации подсудимые использовали заранее похищенные автомобильные номера и документы на машины, схожие с угнанными моделями. Украденные транспортные средства перегонялись в арендованные или принадлежащие знакомым гаражи, а также укрывались на улицах в отдаленных районах города, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.