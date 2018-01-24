Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Материнская послеродовая депрессия плохо отражается на здоровье детей
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Поклонники обсуждают худобу Виктории Дайнеко
«Мне 69, и это только начало»Почему среди моделей все больше пожилых
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Советник главы МВД Украины: в России начнутся серьезные проблемы
«Водит тарелкой»: СМИ о приемах штурмовиков РФ
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Сына Олега Газманова крупно обокрали – СМИ
Максим Галкин показал фанатам свой холодильник
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
10Всемирный день The Beatles
08:14 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале осуждены угонщики, похитившие 12 машин в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Злоумышленники вскрывали автомобили специальными устройствами — код-грабберами.

Суд Нижнего Тагила отправил за решетку двух местных жителей, угнавших у земляков и екатеринбуржцев 12 автомобилей. Самвел Саакян и Гемам Манукян вскрывали и заводили машины так называемыми «код-грабберами» или «свертышами». Эти устройства работают как родной брелок: отключают охрану автомобиля, открывают двери и багажник, а также снимают блокировки двигателя.

— В целях конспирации подсудимые использовали заранее похищенные автомобильные номера и документы на машины, схожие с угнанными моделями. Украденные транспортные средства перегонялись в арендованные или принадлежащие знакомым гаражи, а также укрывались на улицах в отдаленных районах города, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил каждого из автоугонщиков к 6 годам 1 месяцу колонии общего режима. Заявленные гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Нападение на школу в Бурятии: задержаны два соучастника 9-классника
5 лайфхаков для тех, кому предстоит сдавать ЕГЭ
Пентагон поставил ультиматум сирийским курдам
Госдеп: Россия несет ответственность за химатаку в Сирии
ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР
Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам
Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
Правительство ограничит анонимные электронные платежи
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
28 очень теплых шарфов: от классики до роскоши В морозные дни красивые аксессуары – чуть ли не единственный способ рассказать миру о своем модном «я»
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь