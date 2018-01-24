Девочку ошпарило горячей водой из системы отопления в школе Нижнего Тагила, проводится проверка

Инцидент произошел утром во вторник в школе № 4. По предварительным данным, в результате прорыва системы отопления в рекреации на третьем этаже школы горячая вода попала на девочку 2003 года рождения, говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетней на месте была оказана медпомощь, после чего ее доставили в больницу с диагнозом — ожог спины II степени. После осмотра девочку отправили на амбулаторное лечение.