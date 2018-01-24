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08:10 (мск), источник: Интерфакс

Девочку ошпарило горячей водой из системы отопления в школе Нижнего Тагила, проводится проверка

Екатеринбург. 24 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила Свердловской области проводит проверку по факту получения ожога учащейся шестого класса одной из школ города, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в среду.

Инцидент произошел утром во вторник в школе № 4. По предварительным данным, в результате прорыва системы отопления в рекреации на третьем этаже школы горячая вода попала на девочку 2003 года рождения, говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетней на месте была оказана медпомощь, после чего ее доставили в больницу с диагнозом — ожог спины II степени. После осмотра девочку отправили на амбулаторное лечение.

Прокуратура выяснит, когда в школе проводился ремонт систем отопления, а также будет устанавливаться степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью.

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