Семьям погибших при аварии на ТЭЦ в Иркутске ФСС выплатит по 1 млн рублей
Компенсации по 1 млн рублей выплатит Фонд социального страхования РФ семьям двух сотрудников тепловых сетей, погибших при прорыве трубы с горячей водой на
Компенсации по 1 млн рублей выплатит Фонд социального страхования РФ семьям двух сотрудников тепловых сетей, погибших при прорыве трубы с горячей водой на
Как сообщает 24 января 2018 года
Находящемуся на лечении 34-летнему мастеру, который пострадал при аварии, Иркутское отделение ФСС полностью оплатит стационарную, амбулаторную, специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. К пострадавшему на производстве уже приставили реабилитационного менеджера, который будет сопровождать его на всех этапах комплексной реабилитации, оказывать юридическую и психологическую помощь. Пострадавшему за счет средств ФСС будет выплачено пособие по временной нетрудоспособности, размер которого рассчитывается независимо от его страхового стажа.
При успешном завершении всех этапов комплексной реабилитации пострадавший сможет вернуться к трудовой/профессиональной деятельности. Иркутское РО ФСС напоминает, что главными условиями получения социальных гарантий от ФСС является официальное трудоустройство и белая зарплата.