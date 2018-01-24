Семьям погибших при аварии на ТЭЦ в Иркутске ФСС выплатит по 1 млн рублей

Как сообщает 24 января 2018 года пресс-служба Иркутского отделения ФСС РФ, если у погибших на иждивении находились несовершеннолетние дети, каждому ребенку до наступления 18 лет ежемесячно будут выплачивать компенсацию, размер которой зависит от среднемесячного заработка погибшего работника.

Находящемуся на лечении 34-летнему мастеру, который пострадал при аварии, Иркутское отделение ФСС полностью оплатит стационарную, амбулаторную, специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. К пострадавшему на производстве уже приставили реабилитационного менеджера, который будет сопровождать его на всех этапах комплексной реабилитации, оказывать юридическую и психологическую помощь. Пострадавшему за счет средств ФСС будет выплачено пособие по временной нетрудоспособности, размер которого рассчитывается независимо от его страхового стажа.