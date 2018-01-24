За попытку обмануть автострахователей задержаны трое иркутян

Как сообщает 24 января 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в октябре 2017 года в полицию обратился иркутянин с заявлением об угоне с территории парковки одного из торговых центров его машины стоимостью около 1,5 млн рублей. Сыщики установили, что кража иномарки была инсценирована.
Дома у подозреваемых в попытке мошенничества правоохранители обнаружили и изъяли комплекты государственных регистрационных номеров для машины, документы страховых компаний и иные вещественные доказательства, имеющих значение по уголовному делу. Оперативники также проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ — «Покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкцией статьи за содеянное предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.