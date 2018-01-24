За попытку обмануть автострахователей задержаны трое иркутян

Источник: Reuters

Как сообщает 24 января 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в октябре 2017 года в полицию обратился иркутянин с заявлением об угоне с территории парковки одного из торговых центров его машины стоимостью около 1,5 млн рублей. Сыщики установили, что кража иномарки была инсценирована.

Дома у подозреваемых в попытке мошенничества правоохранители обнаружили и изъяли комплекты государственных регистрационных номеров для машины, документы страховых компаний и иные вещественные доказательства, имеющих значение по уголовному делу. Оперативники также проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.