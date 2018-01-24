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08:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

За попытку обмануть автострахователей задержаны трое иркутян

В Иркутске полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали троих местных жителей в возрасте от 34 до 55 лет, подозреваемых в попытке незаконно получить крупную страховую выплату якобы за угнанный автомобиль.

Источник: Reuters

Как сообщает 24 января 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в октябре 2017 года в полицию обратился иркутянин с заявлением об угоне с территории парковки одного из торговых центров его машины стоимостью около 1,5 млн рублей. Сыщики установили, что кража иномарки была инсценирована.

Дома у подозреваемых в попытке мошенничества правоохранители обнаружили и изъяли комплекты государственных регистрационных номеров для машины, документы страховых компаний и иные вещественные доказательства, имеющих значение по уголовному делу. Оперативники также проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ — «Покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкцией статьи за содеянное предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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