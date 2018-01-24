Вокзал, техникум и жилые дома остались без воды и света в Новосибирской области
Причиной отключений в Искитиме стала коммунальная авария, об этом сообщили в
Причиной отключений в Искитиме стала коммунальная авария, об этом сообщили в
Вокзал, техникум и жилые дома остались без воды и света в Новосибирской области, рассказали в
Коммунальная авария в Искитиме произошла 23 января. Студенты
«В три часа ночи 24 января работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объёме», — пояснили в ведомстве.
В работах по восстановления тепло- и водоснабжения участвовали 28 человек и 8 единиц техники.
Напомним, 22 января жители одного из общежитий в Искитиме остались без тепла