Вокзал, техникум и жилые дома остались без воды и света в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Коммунальная авария в Искитиме произошла 23 января. Студенты строительно-монтажного техникума, которые живут в общежитии, переночевали в теплых корпусах детского лагеря.

«В три часа ночи 24 января работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объёме», — пояснили в ведомстве.

В работах по восстановления тепло- и водоснабжения участвовали 28 человек и 8 единиц техники.