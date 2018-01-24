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08:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вокзал, техникум и жилые дома остались без воды и света в Новосибирской области

Причиной отключений в Искитиме стала коммунальная авария, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Вокзал, техникум и жилые дома остались без воды и света в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Коммунальная авария в Искитиме произошла 23 января. Студенты строительно-монтажного техникума, которые живут в общежитии, переночевали в теплых корпусах детского лагеря.

«В три часа ночи 24 января работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объёме», — пояснили в ведомстве.

В работах по восстановления тепло- и водоснабжения участвовали 28 человек и 8 единиц техники.

Напомним, 22 января жители одного из общежитий в Искитиме остались без тепла из-за коммунальной аварии. По словам владельцев затопленных комнат, сантехники решили проблему кардинально — срезали батареи.

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