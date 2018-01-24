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08:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Многодетная мать из Башкирии стала жертвой жестокого убийства за границей

Родители 30-летней женщины хотят вернуть в Башкирию ее тело и внуков.

Жители Дюртюлей собирают помощь для местной пожилой пары — совсем недавно они узнали, что их дочь Снежану С., которая несколько лет назад уехала за границу, убили. Трое малышей 30-летней женщины остались сиротами.

ПРИРЕВНОВАЛ И ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ.

Поначалу все было хорошо: Снежана строила семью, с 38-летним возлюбленным растили троих малышей. Трагедия случилась 19 января 2018 года. В тот злополучный вечер, около 18 часов, сожитель Снежаны пришел домой из бара, сильно нетрезв. С порога мужчина набросился на девушку с кулаками.

Как оказалось, недавно он вернулся домой с заработков, и, видимо, кто-то ему что-то напел: приревновал сожительницу к своему знакомому. Несмотря на то, что в квартире находились дети, разъяренный мужчина зверски избил их мать, а когда чуть поостыл, ушел из дома. Напоследок злодей заглянул к соседке: мол, проверь там мою, она дома с детьми.

— Соседка вызвала скорую и полицию. Однако от полученных ударов пострадавшая скончалась до приезда врачей, — рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Предполагаемому убийце далеко уйти не удалось — его задержали по горячим следам. Уже возбуждено уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей.

НУЖНА ПОМОЩЬ.

Как пережили эту новость родители молодой женщины, остается лишь догадываться. Но сейчас у них немало забот: пенсионеры хотят вернуть на родину тело дочери, а также перевезти домой малышей-внуков, которые в одночасье стали сиротами. Сейчас решается вопрос с посольством.

Процедуры, само собой, сложные и дорогостоящие. Таких средств у родни Снежаны нет. Друзья семьи обратились за помощью к неравнодушным:

— Давайте соберем хотя бы какую-то часть денег на похороны Снежаны, так как перевозка тела дорогая. Номер карты 4276806027815116 — Вяткин Николай Александрович (отчим девушки).

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшей.

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