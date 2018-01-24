Многодетная мать из Башкирии стала жертвой жестокого убийства за границей
Родители 30-летней женщины хотят вернуть в Башкирию ее тело и внуков.
Родители 30-летней женщины хотят вернуть в Башкирию ее тело и внуков.
Жители Дюртюлей собирают помощь для местной пожилой пары — совсем недавно они узнали, что их дочь Снежану С., которая несколько лет назад уехала за границу, убили. Трое малышей 30-летней женщины остались сиротами.
ПРИРЕВНОВАЛ И ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ.
Поначалу все было хорошо: Снежана строила семью, с 38-летним возлюбленным растили троих малышей. Трагедия случилась 19 января 2018 года. В тот злополучный вечер, около 18 часов, сожитель Снежаны пришел домой из бара, сильно нетрезв. С порога мужчина набросился на девушку с кулаками.
Как оказалось, недавно он вернулся домой с заработков, и, видимо,
— Соседка вызвала скорую и полицию. Однако от полученных ударов пострадавшая скончалась до приезда врачей, — рассказали в
Предполагаемому убийце далеко уйти не удалось — его задержали по горячим следам. Уже возбуждено уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей.
НУЖНА ПОМОЩЬ.
Как пережили эту новость родители молодой женщины, остается лишь догадываться. Но сейчас у них немало забот: пенсионеры хотят вернуть на родину тело дочери, а также перевезти домой
Процедуры, само собой, сложные и дорогостоящие. Таких средств у родни Снежаны нет. Друзья семьи обратились за помощью к неравнодушным:
— Давайте соберем хотя бы
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшей.