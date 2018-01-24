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17:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Симптомы кори выявили у сотрудницы ростовского лицея

Симптомы кори выявили у сотрудницы лицея № 45 Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

В учебном заведении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Медики осматривают учащихся и сотрудников лицея.

Выявлено около 70 учеников, не имеющих данных о проведенной вакцинации и ревакцинации против кори. Этим детям будет проведена экстренная иммунопрофилактика.

Сообщается, что вакцина в необходимом объеме имеется в муниципальных медучреждениях города.

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