Симптомы кори выявили у сотрудницы ростовского лицея
Симптомы кори выявили у сотрудницы лицея № 45
Симптомы кори выявили у сотрудницы лицея № 45
В учебном заведении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Медики осматривают учащихся и сотрудников лицея.
Выявлено около 70 учеников, не имеющих данных о проведенной вакцинации и ревакцинации против кори. Этим детям будет проведена экстренная иммунопрофилактика.
Сообщается, что вакцина в необходимом объеме имеется в муниципальных медучреждениях города.