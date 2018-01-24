Сильный порыв ветра снес крышу одной из школ в Приморье
Очевидцы запечатлели происходящее на фото.
Очевидцы запечатлели происходящее на фото.
Непогода бушует в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.
В редакцию агентства поступило сообщение, что в городе Фокино
Также известно, что во Владивостоке сильный ветер вырвал «с корнем» знак госномера у автомобиля, стоящего на парковке.
Стоит отметить, что специалисты Гидрометцентра России оценивают погоду в крае сегодня, 23 января, как потенциально опасную и прогнозируют сильный ветер. Ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без садков. Ветер северный, сильный. Температура воздуха −21…−23 °C.