Сильный порыв ветра снес крышу одной из школ в Приморье ...

Непогода бушует в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В редакцию агентства поступило сообщение, что в городе Фокино из-за сильного порыва ветра у здания школы № 251 буквально оторвало крышу. Происходящее очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона.

Также известно, что во Владивостоке сильный ветер вырвал «с корнем» знак госномера у автомобиля, стоящего на парковке.