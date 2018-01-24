Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла старейшая актриса Голливуда
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
СМИ: Порошенко заявил о «сапоге украинского оккупанта» в Крыму
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы от США"
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
Куркова, Гербер, Рудковская и другие на показе Chanel в Париже
Сына Олега Газманова крупно обокрали – СМИ
Максим Галкин показал фанатам свой холодильник
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Петербуржцы поплавали на лодке в подвале дома
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
10Всемирный день The Beatles
08:49 (мск), источник: VLADNEWS

Сильный порыв ветра снес крышу одной из школ в Приморье

Очевидцы запечатлели происходящее на фото.

Непогода бушует в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В редакцию агентства поступило сообщение, что в городе Фокино из-за сильного порыва ветра у здания школы № 251 буквально оторвало крышу. Происходящее очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона.

Также известно, что во Владивостоке сильный ветер вырвал «с корнем» знак госномера у автомобиля, стоящего на парковке.

Стоит отметить, что специалисты Гидрометцентра России оценивают погоду в крае сегодня, 23 января, как потенциально опасную и прогнозируют сильный ветер. Ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без садков. Ветер северный, сильный. Температура воздуха −21…−23 °C.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жительница Приморья пыталась пронести мобильник в колонию в нижнем бель...
Сильный порыв ветра снес крышу одной из школ в Приморье ...
Пентагон поставил ультиматум сирийским курдам
Госдеп: Россия несет ответственность за химатаку в Сирии
ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР
Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам
Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
Правительство ограничит анонимные электронные платежи
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь