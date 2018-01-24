Выжившая в нельканской авиакатастрофе девочка уже встала на ноги

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня Жасмину Леонтьеву, чудом выжившую при крушении самолета L-410 в Нелькане, перевели из больницы в реабилитационный центр «Амурский», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

3-летней пациентке из Аяно-Майского района несколько дней назад сделали операцию на левой ноге по удалению металлоконструкций. Их устанавливали в детской краевой клинической больнице им. А. К. Пиотровича, чтобы устранить смещение костей голени.

— Ой, вы знаете, как только сняли железки эти, Жасмина сразу, в тот же день, на ножки сама встала и бегать начала, — рассказала бабушка Елена Александровна.

Женщина поделилась: внучка ходила на новогодний утренник в детском саду в родном селе, и там был заметен диссонанс между общим веселым настроением детей и ее состоянием. Не имея возможности проявлять активность, девочка заметно страдала.

Сейчас ребенок чувствует себя отлично, уже бегает, ни минуты не сидит на месте и даже пытается освоить подоконник в палате реабилитационного центра. А на память она попросила сделать селфи с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня».

— Сейчас мы разработаем индивидуальную программу реабилитации, которая позволит со временем забыть о полученных травмах. Это будет и массаж, и физиолечение, и специальная гимнастика. А еще с ребенком обязательно будет работать психолог, потому что дети, в отличие от взрослых, тяжелее переносят длительное нахождение в больничных стенах, — уточнила врач-ортопед детского реабилитационного центра «Амурский» Светлана Тишина.

Жасмину, которая будет находиться в детском реабилитационном центре в Краснофлотском районе Хабаровска вместе с бабушкой, уже навестил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

— Мы пообещали еще в декабре прошлого года решить вопрос с организацией восстановительного лечения Жасмины на черноморском побережье. С этим все решено. Как только родные девочки будут готовы, мы отправим ее в Евпаторию. Наши специалисты, безусловно, обладают необходимым опытом, но в тепле наверняка ребенку будет лучше, — сказал глава регионального минздрава.