Выжившая в нельканской авиакатастрофе девочка уже встала на ноги
Жасмина Леонтьева будет проходить курс реабилитации под присмотром хабаровских медиков.
Жасмина Леонтьева будет проходить курс реабилитации под присмотром хабаровских медиков.
Сегодня Жасмину Леонтьеву, чудом выжившую при крушении самолета L-410 в Нелькане, перевели из больницы в реабилитационный центр «Амурский», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
3-летней пациентке из
— Ой, вы знаете, как только сняли железки эти, Жасмина сразу, в тот же день, на ножки сама встала и бегать начала, — рассказала бабушка Елена Александровна.
Сейчас ребенок чувствует себя отлично, уже бегает, ни минуты не сидит на месте и даже пытается освоить подоконник в палате реабилитационного центра. А на память она попросила сделать селфи с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сейчас мы разработаем индивидуальную программу реабилитации, которая позволит со временем забыть о полученных травмах. Это будет и массаж, и физиолечение, и специальная гимнастика. А еще с ребенком обязательно будет работать психолог, потому что дети, в отличие от взрослых, тяжелее переносят длительное нахождение в больничных стенах, — уточнила
— Мы пообещали еще в декабре прошлого года решить вопрос с организацией восстановительного лечения Жасмины на черноморском побережье. С этим все решено. Как только родные девочки будут готовы, мы отправим ее в Евпаторию. Наши специалисты, безусловно, обладают необходимым опытом, но в тепле наверняка ребенку будет лучше, — сказал глава регионального минздрава.