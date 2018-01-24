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17:26 (мск), источник: Newsroom24.ru

Около 800 тысяч рублей задолжал нижегородец на содержание своих детей

Суд приговорил его к 80 часам обязательных работ.

Житель Ветлужского района задолжал 770 тысяч рублей на содержание детей. Об этом сообщает Управление ФССП России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина долгое время не выплачивал алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В результате накопилась задолженность. Должник нигде не работает, мер к трудоустройству не предпринимает, злоупотребляет алкогольными напитками.

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения его к административной ответственности. Суд признал гражданина виновным и назначил ему 80 часов исполнительных работ. Если по истечении двух месяцев мужчина не начнет выплачивать алименты, его ждет уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что нижегородец задолжал более 163 тысяч рублей на содержание ребенка.

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