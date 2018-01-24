В Волгоградской области налогового инспектора подозревают в превышении полномочий

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, 46-летняя женщина предложила своему знакомому предпринимателю завысить в отчетных документах расходы и уменьшить тем самым налогооблагаемую базу. За свои услуги женщина надеялась получить у коммерсанта высокооплачиваемую должность.

Использовав свое служебное положение, женщина подделала документы о приобретении сельхозпродукции, в результате чего коммерсант не доплатил более трех миллионов рублей налога. Расследование уголовного дела проводилось региональным УФСБ. Вину в содеянном женщина полностью признала.