В Казани суд продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ
(Казань, 24 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани Вахитовский районный суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста
(Казань, 24 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани Вахитовский районный суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дьяконова арестовали 14 августа прошлого года. Его подозревают в хищении денег, которые «Газпром» перечислял вузу в виде пожертвований. Тогда между вузом и крупной госкорпорацией были заключены ежегодные договоры на сумму подряда 25−30 миллионов рублей.
По данным следствия, деньги предназначались для проведения тематических семинаров компании. Договоры заключались на суммы, не превышающие 499 тысяч рублей, что позволяло избежать проведения тендера. Анализ показал, что на проведение двух семинаров было потрачено не больше 70−80 тысяч рублей, оставшиеся деньги были похищены.
В июле прошлого года были арестованы подельники Дьяконова —
Герман Дьяконов свою вину в случившемся не признает, арест ему продлили до 27 апреля.