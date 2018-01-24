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17:05 (мск), источник: Sputnik

BMW врезалась в дерево в центре Ташкента

В результате аварии погиб один из пассажиров, а еще трое доставлены в седьмую городскую клиническую больницу с ушибами, переломами и травмами мозга.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. На днях в Юнусабадском районе Ташкента произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает корреспондент Sputnik.

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«22 января автомобиль BMW, которым управлял нетрезвый мужчина 1988 года рождения, потеряв управление ударился в дерево напротив медицинского центра “Шифо-нур”, расположенного по улице Мойкургон», — сообщили в столичном ГУВД.

В результате аварии погиб один из пассажиров — мужчина 1996 года рождения, а еще трое были доставлены в седьмую городскую клиническую больницу с ушибами, переломами и различными травмами головного мозга.

Следственный отдел при УВД Юнусабадского района возбудил по данному факту дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.

Напомним, что 23 января сотрудники УБДД Ташкента выявили 2820 нарушений правил дорожного движения, среди которых 27 фактов управления авто в нетрезвом виде.

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