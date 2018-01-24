BMW врезалась в дерево в центре Ташкента

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. На днях в Юнусабадском районе Ташкента произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает корреспондент Sputnik.

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«22 января автомобиль BMW, которым управлял нетрезвый мужчина 1988 года рождения, потеряв управление ударился в дерево напротив медицинского центра “Шифо-нур”, расположенного по улице Мойкургон», — сообщили в столичном ГУВД.

В результате аварии погиб один из пассажиров — мужчина 1996 года рождения, а еще трое были доставлены в седьмую городскую клиническую больницу с ушибами, переломами и различными травмами головного мозга.

Следственный отдел при УВД Юнусабадского района возбудил по данному факту дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.