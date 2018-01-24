Карантин по бешенству введён в Спасском районе Нижегородской области

Согласно информации, карантин в районе введён до 26 марта.
Эпизоотическим очагом по бешенству признано подсобное хозяйство в деревне Турбанка. В угрожаемую зону вошли сёла: Спасское, Масловка, Антоново, Быковы горы.
Напомним, карантин по бешенству до 19 марта введён в трёх районах Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что на территории Пильнинского района введён карантин до 29 января 2018 года, на территории села Богоявление Дальнеконстантиновского района до 5 февраля 2018 года, на территории Вачского района и г.о. Семеновский до 21 февраля 2018 года и в Ветлужском районе до 28 февраля 2018 года.