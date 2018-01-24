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18:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карантин по бешенству введён в Спасском районе Нижегородской области

Как говорится в материалах на официальном портале опубликования правовой информации, подписан указ губернатора Нижегородской области об установлении карантина по бешенству на территории деревни Турбанка Спасского района.

Согласно информации, карантин в районе введён до 26 марта.

Эпизоотическим очагом по бешенству признано подсобное хозяйство в деревне Турбанка. В угрожаемую зону вошли сёла: Спасское, Масловка, Антоново, Быковы горы.

Напомним, карантин по бешенству до 19 марта введён в трёх районах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что на территории Пильнинского района введён карантин до 29 января 2018 года, на территории села Богоявление Дальнеконстантиновского района до 5 февраля 2018 года, на территории Вачского района и г.о. Семеновский до 21 февраля 2018 года и в Ветлужском районе до 28 февраля 2018 года.

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