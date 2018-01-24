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17:59 (мск), источник: 36on.ru

Названы самые криминальные районы Воронежа и области в 2017 году

Сегодня, 24 января, прокуратура Воронежской области опубликовала инфографику со статистикой о состоянии преступности в районах Воронежа и области за 2017 год.

Источник: Reuters

В прошлом году самым криминальным районом города стал Коминтерновский район. На его территории было совершено более 4 428 преступлений, что на 12,5% меньше, чем в 2016 году. На втором месте — Левобережный с результатом 2797. На третьем — Советский район. Здесь было совершено на три преступления меньше, чем в Левобережном. Самым спокойным по итогам 2017 года стал Ленинский район (2058 преступлений). Во всех районах, кроме Центрального, прослеживается отрицательная динамика. Здесь же злоумышленники стали орудовать на 0,4% больше, чем в 2016 году.

Самым криминальным районом Воронежской области стал Новоусманский район (1431 преступление). На втором месте — Лискинский район (1088 преступлений). На третьем — Семилукский район (977 преступлений). Меньше всего грабили, убивали, совершали мошенничества и разбои в Петропавловском районе. Там зарегистрировано в 2017 году всего лишь 132 преступления.

По сравнению с 2016 годом, за прошедшие 12 месяцев криминальная ситуация больше всего улучшилась в Воробьевском районе (-20,5%), Нововоронеже (-17,66%) и Верхнехавском районе (-14,35%). Небезопасно стало находиться в Бутурлиновском районе — там количество преступлений увеличилось на 14,11%, а также в Поворинском (+13,82%) и Семилукском (+11,28%).

Судя по инфографике прокуратуры, в регионе стало меньше преступлений, совершенных в группе, несовершеннолетними или при их участии, убийств или покушений на убийство, а также умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, краж, грабежей и разбоев. А вот аферистов на территории Воронежской области стало больше.

Отрицательная динамика прослеживается и в категории преступлений, совершенных в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году увеличилось количество рецидивистов. Больше всего на территории региона было совершено преступлений средней тяжести.

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