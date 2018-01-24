В Пинске из Полесского государственного университета эвакуировали 210 человек
Сегодня в 12.42 в Пинский РОВД позвонила библиотекарь ВУЗа и сообщила о том, что из принтера распечаталось сообщение о заминировании одного из кабинетов.
Сегодня в 12.42 в Пинский РОВД позвонила библиотекарь ВУЗа и сообщила о том, что из принтера распечаталось сообщение о заминировании одного из кабинетов.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
— На место происшествия была вызвана