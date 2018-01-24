Более 20 жилых домов в Екатеринбурге остались без холодной воды из-за аварии
К ним организован подвоз воды.
К ним организован подвоз воды.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Двадцать два жилых дома в Екатеринбурге остались без холодного водоснабжения
«Произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения в Екатеринбурге. Временно ограничена подача холодного водоснабжения в 22 жилых домах по улицам Окраинная и Симферопольская. Аварийная бригада “Горводопровода” приступила к раскопочным работам для устранения аварии», — говорится в сообщении.
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