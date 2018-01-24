Более 20 жилых домов в Екатеринбурге остались без холодной воды из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Двадцать два жилых дома в Екатеринбурге остались без холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. К домам организован подвоз воды, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения в Екатеринбурге. Временно ограничена подача холодного водоснабжения в 22 жилых домах по улицам Окраинная и Симферопольская. Аварийная бригада “Горводопровода” приступила к раскопочным работам для устранения аварии», — говорится в сообщении.