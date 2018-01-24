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17:50 (мск), источник: ivbg.ru

Названы самые криминальные районы Ленинградской области

Опубликована статистика самых криминальных районов 47 региона. В числе самых благополучных районов — Подпорожский, об этом сообщает 47news.

Первое место рейтинга занимает Всеволожский район. По информации районного УМВД здесь совершается, в среднем, по 3−4 преступления в день. За 2017 год в районе было зафиксировано 1258 преступлений, из которых раскрыто 311.

Второе место занимает Гатчинский район (718 преступлений, среди них раскрыто — 346), третье — Выборгский, в котором из особо тяжких и тяжких преступлений раскрыто около половины (всего 652 преступления за 2017 год, раскрыто при этом 282).

Далее следуют Кировский, Лужский и Волховский районы, раскрывающие себя в дачный сезон, а в конце списка — самые крупные и малонаселенные территории региона. По мере убывания преступлений: Бокситогорский, Волосовский, Сланцевский, Сосновоборский, Лодейнопольский и Подпорожский районы. В последнем, как уточняет издание, крупные преступления происходит не более раза в неделю, а всего за 2017 год зафиксировано 67 преступлений, из которых раскрыто 45.

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