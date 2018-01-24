Названы самые криминальные районы Ленинградской области

Первое место рейтинга занимает Всеволожский район. По информации районного УМВД здесь совершается, в среднем, по 3−4 преступления в день. За 2017 год в районе было зафиксировано 1258 преступлений, из которых раскрыто 311.

Второе место занимает Гатчинский район (718 преступлений, среди них раскрыто — 346), третье — Выборгский, в котором из особо тяжких и тяжких преступлений раскрыто около половины (всего 652 преступления за 2017 год, раскрыто при этом 282).