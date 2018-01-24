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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде ищут без вести пропавшую восьмиклассницу

Полиция Дзержинского района Волгограда ищет без вести пропавшую 15-летнюю Кристину Шалову.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, ученица 8 класса одной из школ района ушла из дома еще 20 января и до настоящего времени не вернулась. До 22 января девушка с разных номеров периодически звонила родителям, однако за последние два дня от нее не было никаких известий.

Предположительно, девушка может находиться в ТРК «Парк Хаус» или «Комсомолл».

Ее приметы: на вид 15−16 лет, рост 160−165 сантиметров, среднего телосложения. Плечи прямые, лицо круглое, волосы волнистые, темно-русые, ниже плеч. Глаза серо-зеленые, губы пухлые. На левом бедре шрам от ожога.

Была одета в длинную зимнюю куртку-парку синего цвета с капюшоном, кофту серого цвета, темные джинсы, замшевые спортивные ботинки черного цвета.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении девушки, позвонить по телефонам 36−60−60 или 02.

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