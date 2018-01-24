В Волгограде ищут без вести пропавшую восьмиклассницу
Полиция Дзержинского района Волгограда ищет без вести пропавшую 15-летнюю Кристину Шалову.
Полиция Дзержинского района Волгограда ищет без вести пропавшую 15-летнюю Кристину Шалову.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Предположительно, девушка может находиться в ТРК «Парк Хаус» или «Комсомолл».
Ее приметы: на вид 15−16 лет, рост 160−165 сантиметров, среднего телосложения. Плечи прямые, лицо круглое, волосы волнистые,
Была одета в длинную зимнюю
Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении девушки, позвонить по телефонам 36−60−60 или 02.