В Волгограде ищут без вести пропавшую восьмиклассницу

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, ученица 8 класса одной из школ района ушла из дома еще 20 января и до настоящего времени не вернулась. До 22 января девушка с разных номеров периодически звонила родителям, однако за последние два дня от нее не было никаких известий.