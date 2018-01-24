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17:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге ограбили банк

На одной из центральных улиц.

Источник: УралИнформБюро

Вечером 24 января 2018 года в Екатеринбурге неизвестные совершили налет на банк, расположенный на пересечении улиц Малышева и Хохрякова. Об этом «Уралинформбюро» сообщили очевидцы.

Официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал корреспонденту агентства, что на место происшествия выехала усиленная следственная оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опрашивают потерпевших и свидетелей. Проводится комплекс оперативных мер по задержанию злоумышленников, сумма ущерба устанавливается.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что на пересечении улиц Малышева и Хохрякова находятся офисы банков «Интеза» и РОСТ.

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