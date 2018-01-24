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17:45 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе авиарейс в Пермь отменили после 10-часовой задержки

Около десяти часов провели пассажиры авиарейса «Уфа — Пермь» в аэропорту из-за поломки самолета. Полет был запланирован сегодня на 8.05 часов. После длительного ожидания людям объявили, что рейс отменен.

— На рейс зарегистрировано 63 человека, из них двое детей. Причиной задержки явилась неисправность радиооборудования планового воздушного судна ЯК-42. Авиакомпания «Турухан» пообещала пассажирам подготовить резервное воздушное судно в течение восьми часов. Мы сейчас проводим проверку на соблюдение прав потребителей — пассажиров задержанного авиарейса. По ее результатам будет решен вопрос о необходимом комплексе мер реагирования, — рассказали в пресс-службе уфимской транспортной прокуратуры.

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