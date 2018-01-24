Обвинение потребовало для Белых десять лет колонии

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Гособвинение попросило суд назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей за взяточничество, сообщает Генпрокуратура.

Читайте также Никита Белых женился в «Лефортово» без свидетелей

«В ходе прений сторон по делу Никиты Белых государственный обвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить … наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также обвинение просит назначить Белых штраф в размере 100 миллионов рублей», — сказал официальный представитель ГП Александр Куренной на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Экс-губернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012—2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.