Обвинение потребовало для Белых десять лет колонии
Прокурор также попросил оштрафовать бывшего губернатора Кировской области на 100 миллионов рублей.
Прокурор также попросил оштрафовать бывшего губернатора Кировской области на 100 миллионов рублей.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Гособвинение попросило суд назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей за взяточничество, сообщает Генпрокуратура.
«В ходе прений сторон по делу Никиты Белых государственный обвинитель Марина Дятлова предложила суду признать
Вскоре после задержания Владимир Путин снял чиновника с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сам Белых вину не признает.