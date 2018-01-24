В Минске мужчина с ножом нападал на женщин

Источник: Комсомольская правда

Нападение на двух минчанок с разницей в один день произошло еще в начале января, но найти преступника до сих пор не удалось!

— На женщин напали на улице рядом с домом по улице Якубова, 32, что в микрорайоне Серебрянка. Одно нападение было совершено в ночь на 5-е января, а второе — утром 6 января. Известно, что одна из потерпевших после полуночи возвращалась с работы, а другая шла на работу. К слову, одна из женщин успела позвать на помощь, рядом оказались прохожие, — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова. — Возбуждены два уголовных дела.

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Известно, что злоумышленник угрожал женщинам ножом. В отношении первой женщины были совершены действия сексуального характера, а в отношении второй — хулиганские. При первом нападении он имел при себе кухонный нож с рукоятью голубого цвета. Во втором случае у него в руках был складной нож с пластиковой темной рукоятью.

К слову, мужчину засняла видеокамера, но в кадр его лицо не попало. Возможно, что найти злоумышленника поможет составленный фоторобот. По описанию это мужчина худощавого телосложения, на вид ему 18 — 25 лет, а его рост 170 — 175 сантиметров. Он был одет в матерчатую куртку с капюшоном, предположительно болоньевую, причем верх и капюшон куртки синего либо темно-синего цвета, низ — темно-серого или черного цвета. На мужчине были темные джинсы и темная спортивная обувь со светлой подошвой и вертикальной светлой полосой на заднике. На нем также был объемный, длинный, вязаный и темный шарф.

Если вам знаком мужчина или вы пострадали от его действий, пожалуйста, позвоните по телефонам: (029) 169−46−19; (029) 669−49−32 либо 102. В случае предоставления значимой информации гарантируется вознаграждение.

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