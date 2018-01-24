Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Собчак помогает сыну Виторгана готовиться к ЕГЭ
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Агутин и Варум отпраздновали годовщину отношений
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
«Донбасс готовится уйти»: политолог о встрече Волкера и Суркова
Порошенко: сапог оккупанта топчет нашу землю
Барановская высказалась о гражданском браке с Аршавиным
Девушка Тимати надела бикини и оседлала коня
Каменских показала пышную грудь в прозрачном камуфляже
СМИ: Хадид шла по улицам Парижа в прозрачной кофте
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
12Православные верующие отпраздновали Крещение
18:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина с ножом нападал на женщин

Милиция ищет преступника в столичном микрорайоне Серебрянка.

Источник: Комсомольская правда

Нападение на двух минчанок с разницей в один день произошло еще в начале января, но найти преступника до сих пор не удалось!

— На женщин напали на улице рядом с домом по улице Якубова, 32, что в микрорайоне Серебрянка. Одно нападение было совершено в ночь на 5-е января, а второе — утром 6 января. Известно, что одна из потерпевших после полуночи возвращалась с работы, а другая шла на работу. К слову, одна из женщин успела позвать на помощь, рядом оказались прохожие, — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова. — Возбуждены два уголовных дела.

Читайте также
Обнародован фоторобот преступника, разыскиваемого за убийство пожилой минчанки

Известно, что злоумышленник угрожал женщинам ножом. В отношении первой женщины были совершены действия сексуального характера, а в отношении второй — хулиганские. При первом нападении он имел при себе кухонный нож с рукоятью голубого цвета. Во втором случае у него в руках был складной нож с пластиковой темной рукоятью.

К слову, мужчину засняла видеокамера, но в кадр его лицо не попало. Возможно, что найти злоумышленника поможет составленный фоторобот. По описанию это мужчина худощавого телосложения, на вид ему 18 — 25 лет, а его рост 170 — 175 сантиметров. Он был одет в матерчатую куртку с капюшоном, предположительно болоньевую, причем верх и капюшон куртки синего либо темно-синего цвета, низ — темно-серого или черного цвета. На мужчине были темные джинсы и темная спортивная обувь со светлой подошвой и вертикальной светлой полосой на заднике. На нем также был объемный, длинный, вязаный и темный шарф.

Если вам знаком мужчина или вы пострадали от его действий, пожалуйста, позвоните по телефонам: (029) 169−46−19; (029) 669−49−32 либо 102. В случае предоставления значимой информации гарантируется вознаграждение.

БУДЬ В КУРСЕ!

Избегайте ночью безлюдных мест.

Следственный комитет советует соблюдать меры предосторожности.

  • Женщину, которая возвращается поздно ночью домой, желательно, чтобы встречал кто-то из родственников или близких знакомых;
  • избегайте безлюдных мест, темных дворов, проходов под мостами и лесопарковых зон в темное врея суток. Ходите по освещенным улицам;
  • не реагируйте на насмешки или грубые обращения прохожих.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Башнефть» ввела в эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений
Женщину задержали за жестокое убийство новорожденного сына
Путин рассказал о предпосылках для снижения ставок по ипотеке
Доллар рухнул до минимума за три года
Путин пообещал расцеловать сотрудника уфимского завода
Костин заявил о начатой Западом «войне» для смены президента РФ
Минздрав вывел 4 обязательных критерия здорового образа жизни
Четверть кредитных карт россиян остается «мертвыми»
В Париже вышла из берегов Сена (фото)
Спорт
Униженные. Кого не пустили на Олимпиаду, а у кого еще есть шанс На российский спорт обрушилось информационное цунами, сметающее на своем пути все представления о том, как будет выглядеть Россия на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь