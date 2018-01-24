Ушедший из дома в пижаме в Березино дедушка погиб от обморожения

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Пожилой мужчина, ушедший из дома в пижаме в Березино, найдет погибшим, сообщили Sputnik в среду в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Объявление о пропавшем в райцентре 90-летнем мужчине появилось днем в среду: о его поиске сообщили правоохранительные органы и волонтеры. По информации милиции, мужчина ушел из дома одетый не по погоде — в пижамной рубашке, легких трико и носках.

«Бондарь Сергей Федорович найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — сказали в ПСО.

В свою очередь в УВД Миноблисполкома сообщили, что его труп нашли местные жители за хозпостройкой одного из домов на улице Мультана.

«По предварительной информации признаков насильственной смерти не обнаружено. Имеются характерные признаки обморожений», — уточнили в управлении.