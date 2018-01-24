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18:30 (мск), источник: Kazinform

Пенсионерка руководила ОПГ и сбывала наркотики в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области оглашён приговор в отношении организованной преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков в особо крупном размере, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как выяснилось, зимой 2016 года 60-летняя Валентина Сульдина сбывала наркотическое средство героин в особо крупных размерах на территории Костанайской области и организовала ОПГ. Под её руководством героин распространяли 10 жителей Рудного и Костаная.

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«Для незаконного сбыта героина В. Сульдина с января по декабрь 2016 года вовлекла в созданную ею организованную преступную группу ранее судимых за аналогичные преступления, не работающих и страдающих наркотической зависимостью лиц: С. Монахова, А. Бойченко, И. Комячко, И. Богатинову, Л. Петренко, В. Михель, А. Ким, О. Петренко, В. Евтерева, Д. Блинова, Т. Савенкову, Л. Чхетия. В процессе деятельности преступной группы между участниками действовал принцип конспирации. При этом участники группы не были знакомы между собой и ряд преступлений совершали обособлено друг от друга», — рассказали подробности в облсуде.

Такой бизнес пенсионерки просуществовал около года. 9 декабря 2016 года Сульдина была задержана у себя дома. В ходе обыска дома было обнаружено и изъято наркотическое средство «героин», общим весом 3 кг 227 г.

«Приговором суда все признаны виновными. Суд назначил Валентине Сульдиной 19 лет лишения свободы. И. Богатиновой назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы. Л. Чхетия, О. Петренко и В. Евтерева суд приговорил к 16 годам, Л. Петренко и В. Михель к 16 годам 6 месяцам лишения свободы. И. Комячкой назначено наказание в виде 11 лет 3 месяца лишения свободы. Т. Савенкову и Д. Блинова суд приговорил к 7 годам лишения свободы. А. Ким осуждён на 17 лет», — озвучили приговор в пресс-службе ведомства.

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