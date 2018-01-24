Пенсионерка руководила ОПГ и сбывала наркотики в Костанайской области

Как выяснилось, зимой 2016 года 60-летняя Валентина Сульдина сбывала наркотическое средство героин в особо крупных размерах на территории Костанайской области и организовала ОПГ. Под её руководством героин распространяли 10 жителей Рудного и Костаная.

Читайте также Легковушку с наркотиками протаранил поезд в Жамбылской области

«Для незаконного сбыта героина В. Сульдина с января по декабрь 2016 года вовлекла в созданную ею организованную преступную группу ранее судимых за аналогичные преступления, не работающих и страдающих наркотической зависимостью лиц: С. Монахова, А. Бойченко, И. Комячко, И. Богатинову, Л. Петренко, В. Михель, А. Ким, О. Петренко, В. Евтерева, Д. Блинова, Т. Савенкову, Л. Чхетия. В процессе деятельности преступной группы между участниками действовал принцип конспирации. При этом участники группы не были знакомы между собой и ряд преступлений совершали обособлено друг от друга», — рассказали подробности в облсуде.

Такой бизнес пенсионерки просуществовал около года. 9 декабря 2016 года Сульдина была задержана у себя дома. В ходе обыска дома было обнаружено и изъято наркотическое средство «героин», общим весом 3 кг 227 г.