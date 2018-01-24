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20:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Пассажирка скончалась в автобусе в Астане

Сегодня в Астане в общественном автобусе № 48 внезапно скончалась 49-летняя женщина, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Информация о несчастном случае на своей странице в Facebook опубликовала директор департамента по связям с общественность ТОО «Астана ЛРТ» Науат Азанбаева.

«По предварительным данным работников скорой помощи, причина смерти — сердечный приступ.

В 19:00 пассажир сел в автобус на остановке рынок «Артем» по направлению микрорайон Орбита. Женщине стало плохо, она упала с сидения и потеряла сознание. В салоне началась паника, была вызвана карета скорой помощи. Медики, приехав на место происшествие, констатировали смерть 19:08, — написала Науат Азанбаева.

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Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, на данный момент криминалистами УАП ДВД города Астаны в салоне автобуса проводятся следственные мероприятия.

ТОО «Астана ЛРТ» выражает соболезнования родным и близким женщины.

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